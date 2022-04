Anthem dépasse les attentes

(Boursier.com) — Anthem , l'assureur santé américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars soit 7,39$ par titre, contre 1,67 milliard de dollars et 6,71$ par action un an avant. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 8,25$, contre un consensus voisin de 7,8$. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté annuel de plus de 28,4$, contre une guidance antérieure de plus de 28,25$. Le groupe bénéficie de coûts médicaux inférieurs aux attentes, du fait d'un moindre impact de la pandémie.