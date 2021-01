Anthem bat le consensus au 4ème trimestre

(Boursier.com) — Anthem , ex-Wellpoint, acteur américain de l'assurance maladie, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice et des revenus supérieurs aux attentes de marché. La guidance annuelle ressort toutefois un peu courte. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 551 millions de dollars et 2,19$ par action, contre 934 millions un an plus tôt. Le groupe renforce de 5 milliards de dollars son programme de rachat d'actions.