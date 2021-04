Antevenio : résultats opérationnels résilients en 2020

Antevenio : résultats opérationnels résilients en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir été fortement impacté au 1er semestre par la crise sanitaire (CA net S1 en baisse de 23% en consolidé et-17% en pro forma), Antevenio a enregistré un net rebond au 2e semestre pour terminer l'année 2020 avec un chiffre d'affaires net pro forma de 89,5 ME, limitant à -2,9% la baisse par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel pro-forma passe de 0,9 à 2 millions d'euros et l'EBE pro forma progresse légèrement à 4,2 ME (+8%), grâce à une relative stabilité du taux de marge brute et à des charges maîtrisées, fruit de la réorganisation entamée en 2019 - notamment la restructuration de l'équipe de direction - et des mesures additionnelles mises en place début 2020 pour faire face aux effets de la crise.

Le Groupe a notamment pu bénéficier des mesures de chômage partiel mises en place en Espagne, qui ont représenté environ 20% des heures de travail entre le 1er mai et le 31 décembre. Antevenio a cependant complété le salaire des collaborateurs concernés, partiellement entre mai et octobre, et à 100% sur les trois derniers mois de l'année, quand l'activité a redémarré.

Au niveau consolidé, le résultat net 2020 ressort à -4,1 ME, impacté par les dépréciations d'actifs passées au 1er semestre sur les filiales françaises et US, pour un montant de 3,8 ME, soit l'essentiel des pertes consolidées de l'exercice.

Au 31 décembre, la trésorerie disponible s'élève à 9,1 ME pour 9,3 ME de dette financière (hors impact IFRS 16, pour 1,0 ME), soit une dette financière nette proche de zéro, à 0,2 ME.

Le dynamisme de la fin d'année 2020 s'est poursuivi sur le premier trimestre 2021, avec un redressement marqué sur tous les segments d'activité. La crise sanitaire continue d'impacter certains secteurs d'activité mais se révèle également un accélérateur de transformation digitale pour les entreprises au niveau mondial, favorisant les acteurs du marketing digital comme Antevenio. Tout en restant prudent dans un contexte économique toujours chahuté, le Groupe aborde l'exercice 2021 avec une structure organisationnelle performante et une offre riche adaptée aux besoins des annonceurs. Antevenio reviendra sur ses résultats et présentera ses objectifs stratégiques à 3 ans à l'occasion d'une prochaine réunion investisseurs qui aura lieu avant fin juin 2021.