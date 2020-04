Antevenio : résultats annuels dans le rouge

Antevenio : résultats annuels dans le rouge









(Boursier.com) — Antevenio est tombé dans le rouge en 2019, pénalisé par le repli de son activité et un léger effritement de la marge brute, qui se maintient toutefois sur des niveaux historiquement élevés, à 56,7% du chiffre d'affaires (58,5% en 2018). Le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 1,36 ME, contre +2,87 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 25,9 ME, en baisse de 14%. Le recul a été moins marqué au 2e semestre (-8%) qu'au premier (-19%) mais l'activité est restée impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale pour les acteurs européens. Dans un marché qui continue à croître globalement en 2019, les acteurs européens restent en effet pénalisés par la réglementation RGPD et les évolutions techniques décidées par les acteurs mondiaux comme Google ou Facebook. Cette tendance a impacté les branches Publishing et Digital Media Trading, en recul d'environ 20%, alors que les activités Technologies Marketing résistent bien, à +8%. Le résultat net est de -1,57 ME contre un profit de 2,23 ME en 2018.

Malgré une année 2019 en pertes, la poursuite de la stratégie de croissance externe avec l'acquisition de B2 MarketPlace en octobre dernier et un versement de dividendes de 1,2 ME en décembre, la structure financière du Groupe à fin décembre demeure saine avec une trésorerie, nette des dettes financières, positive de 2,8 ME et des fonds propres de 13,2 ME.

Antevenio poursuit la transformation entamée début 2019 pour devenir un acteur incontournable du marketing digital, à travers l'activation des synergies avec ISP Digital. Les expertises internes ont été redéployées sur les segments à plus fort potentiel comme le Content Marketing ou le Performance Marketing, sur lequel les équipes collaborent plus étroitement avec les spécialistes en programmatique de Rebold pour enrichir l'offre et créer de la valeur. Par ailleurs, le Groupe travaille sur l'internalisation des offres, comme par exemple la division eSports & gaming (Antevenio Shakers) récemment acquise et désormais présente au Mexique. Antevenio a abordé l'année 2020 fort de sa solidité financière, de la diversité de son offre et des investissements réalisés les années précédentes avec un objectif de croissance et de gain de parts de marchés.

Ces perspectives sont bien entendu affectées depuis le mois de mars par la crise sanitaire COVID-19, dont l'impact sur l'activité ne peut être estimé pour le moment. A mi-avril, Antevenio a ses bureaux temporairement fermés afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires, mais maintient la continuité de l'ensemble de ses activités et le meilleur niveau de service pour ses clients grâce au télétravail. Depuis la mi-mars, des campagnes sont annulées ou reportées, en particulier dans les secteurs tourisme, consumer finance, auto et loisir. Pour contrebalancer les baisses de revenus attendues, un plan d'économie a été lancé visant à minimiser les charges et éliminer les dépenses non essentielles.

Dans ce contexte, et avec l'objectif de préserver un maximum d'emplois, des discussions avec les instances représentatives du personnel ont été initiées afin d'adapter la masse salariale à ces circonstances exceptionnelles. Pendant la période de confinement, les projets d'intensification des synergies avec ISP Digital se poursuivent et sont actuellement réévalués au vu des transformations profondes en cours dans l'économie mondiale du fait de la crise.