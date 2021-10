Antevenio : renoue avec des résultats positifs

(Boursier.com) — Antevenio renoue avec les bénéfices au premier semestre. Dans la continuité du second semestre 2020, la société a confirmé la reprise de ses activités avec un chiffre d'affaires consolidé de 45,5 ME au 30 juin, en hausse de 30% par rapport au CA pro forma du 1er semestre 2020. Cette progression est notamment portée par le dynamisme des filiales en Amérique Latine et aux USA et le développement des activités de Digital Media Trading (+40% en pro forma à 40,4 ME). Les deux autres pôles ont également bénéficié de la reprise et des synergies commerciales liées au rapprochement, avec +15% de croissance pro forma pour les activités Publishing (3,1 ME) et +8% (pro forma) pour les Technologies et Services Marketing (6,9 ME).

Antevenio affiche au 1er semestre un taux de marge brute de 45%, en recul sur un an (53%) sous le double effet d'une augmentation de la part de la zone Amériques dans le chiffre d'affaires et d'une évolution de l'offre vers des prestations plus complètes (communication 360o) pour des clients de plus en plus importants. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à anticiper les tendances de marché et accroître la récurrence clients.

Les équipes sont structurées pour accompagner le déploiement de cette stratégie et les résultats du 1er semestre sont par conséquents positifs, avec un EBE de 2,5 ME et un résultat d'exploitation de 1,5 ME, à comparer à des pertes au 1er semestre 2020 (respectivement -0,8 ME et -1,3 ME en pro forma), fortement marqué par l'impact de la crise sanitaire. Après frais financiers et une charge d'impôt quasi nulle, le résultat net consolidé du 1er semestre 2021 est de 1,13 ME. Au 30 juin, la trésorerie disponible s'élève à 9,6 ME contre 9,1 ME à fin décembre.

Antevenio souligne avoir acquis en septembre la société de technologie américaine Happyfication. Cette société basée à New York aide les spécialistes du marketing à utiliser l'intelligence des données et le marketing cognitif pour mieux comprendre les décisions de leurs clients dans le contexte actuel du marché. L'acquisition de Happyfication permet au Groupe d'enrichir son offre de services de marketing digital à 360oen proposant à ses clients de nouvelles façons de planifier et d'exécuter des expériences en ligne et hors ligne pour se connecter avec les consommateurs.

Dans un contexte de reprise économique confirmée, l'offre de marketing digital basé sur la data d'Antevenio trouve un accueil très favorable auprès des marques. Au vu de l'activité des 3 premiers mois du semestre et d'une saisonnalité favorable, le Groupe anticipe des résultats en amélioration au 2e semestre.