Antevenio : perte nette de -5,14 ME suite à une dépréciation d'actifs

(Boursier.com) — Antevenio enregistre au 1er semestre un résultat d'exploitation en perte à -1,34 ME.

Antevenio a par ailleurs dû procéder à la dépréciation de certains actifs, à savoir les fonds de commerce de ses filiales françaises et US, pour un montant global de 3,83 ME. L'impact de la crise ainsi qu'une meilleure appréhension des prévisions d'activité de l'ensemble des business units du nouveau périmètre Antevenio/Rebold, ont eu pour effet une révision significative des projections de cash-flow de ces deux entités Le goodwill d'acquisition représente ainsi 7,4 ME au 30 juin 2020, contre 11,2 ME au 31 décembre 2019.

Suite à cette dépréciation, le résultat net s'inscrit en perte, à -5,14 ME, contre +0,05 ME au 1er trimestre 2019.

La majorité des pertes du semestre étant sans impact sur la trésorerie et le BFR étant stable, la trésorerie nette des dettes financières à fin juin reste positive, à 1,05 ME, contre 2,8 ME à fin décembre 2019. Les fonds propres s'établissent à 8 ME, contre 13,2 ME à in décembre.

Le groupe se dit "positionné pour bénéficier de tendances de marché plus positives au 2e semestre, tout en maintenant une structure de coûts allégée".