Antevenio : le rapprochement avec Rebold validé par les actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Antevenio et Rebold, spécialiste du marketing digital basé sur la data, annoncent que leur projet de rapprochement a été entériné par les actionnaires d'Antevenio réunis en Assemblée générale extraordinaire le 4 septembre.

Les actionnaires étaient appelés à voter sur l'apport par ISP Digital de 100% du capital de Rebold à Antevenio, contre l'émission de 10.683.767 actions nouvelles Antevenio. Cet apport a été valorisé à 14,372 millions d'euros, sur des critères qui, appliqués à Antevenio, font ressortir une valeur d'Antevenio de 5,66 ME, soit une parité de 72 pour 28 en faveur de Rebold.

La résolution a été adoptée à 100%, sur un nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance de 4.071.977, soit 96,78% du total des droits de votes.

L'augmentation de capital est effective dès le 4 septembre, date de l'Assemblée générale, avec une date de règlement-livraison des actions nouvelles et des titres Rebold fixée au 8 septembre 2020.

Ce rapprochement est l'aboutissement des réflexions engagées depuis un an entre Antevenio, Rebold et leur principal actionnaire ISP Digital, pour intensifier l'activation des synergies au sein du Groupe. Il sera présenté plus en détail aux investisseurs à l'occasion d'une visio-conférence le 17 septembre.