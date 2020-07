Antevenio : le chiffre d'affaires semestriel recule de 23%

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, l'activité du Groupe Antevenio subit l'impact de la crise sanitaire mondiale, en particulier sur ses activités Publishing et Digital Media Trading. Les ventes en Technologie Marketing ont en revanche bien résisté sur la période. Le chiffre d'affaires net ressort ainsi à 10,1 millions d'euros sur la période (12,3 ME au 1er semestre 2019). Il recule de -23%.