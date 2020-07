Antevenio et Rebold se marient

(Boursier.com) — Antevenio et Rebold, spécialiste du marketing digital basé sur la data, annoncent leur projet de rapprochement via l'apport par ISP Digital de 100% du capital de Rebold à Antevenio, contre l'émission d'actions nouvelles Antevenio . Ce projet est l'aboutissement des réflexions engagées depuis près de 1 an entre Antevenio et son principal actionnaire ISP Digital, propriétaire de Rebold, pour intensifier l'activation des synergies au sein du Groupe , explique Antevenio.

Le Conseil d'administration d'Antevenio du 20 juillet a approuvé les valorisations de Rebold et Antevenio validées par un expert indépendant, nommé par le Registre du Commerce de Madrid conformément à la législation espagnole. Elles résultent en une parité Antevenio/ Rebold de 28/72.

Le Conseil d'administration a décidé de convoquer une Assemblée générale le 4 septembre pour soumettre le projet à l'approbation des actionnaires d'Antevenio.

Quel intérêt pour Antevenio ?

Face aux défis croissants, amplifiés cette année par la crise sanitaire mondiale, auxquels les acteurs du marketing sont confrontés, le rapprochement entre Antevenio (25,9 ME de CA en 2019) et Rebold (66,9 ME de CA en 2019) recèle un fort potentiel de création de valeur. Au-delà de la réunion des savoir-faire et technologies propriétaires des deux entités, les effets positifs pour Antevenio des complémentarités sont de 4 ordre :

- un élargissement de l'offre vers des services basés sur la data comme la publicité programmatique, la connaissance du consommateur et l'analyse de l'information, qui va permettre à Antevenio de se positionner vis-à-vis de ses clients comme un précurseur, dans un environnement en rapide évolution ;

- une typologie de clients diversifiée, réunissant à la fois des clients historiques et des missions ponctuelles, et des niveaux de revenus de toutes tailles, afin de pouvoir en permanence adapter l'offre à la demande du marché ;

- une forte complémentarité géographique, avec notamment une présence fortement établie de Rebold aux USA ;

- un effet taille et profitabilité, généré non seulement par les économies d'échelle issues du rapprochement mais aussi par un niveau de marge brute supérieur apporté par Rebold.

Modalités de l'opération

Le Conseil d'administration propose de réaliser une augmentation de capital d'Antevenio par émission de 10.683.767 actions nouvelles, d'un montant nominal de 587.607,18 euros (hors prime d'émission), au profit d'ISP Digital, SLU qui apportera en nature la totalité du capital de Rebold.

Cet apport a été valorisé à 14,37 ME, sur des critères qui, appliqués à Antevenio, font ressortir une valeur d'Antevenio de 5,66 ME, soit une parité de 72 pour 28 en faveur de Rebold.

La participation d'ISP Digital, SLU au capital d'Antevenio passerait ainsi de 88,51% à 96,75% du capital et des droits de vote. Il est précisé qu'ISP Digital n'a pas l'intention de retirer Antevenio de la cote.

Un actionnaire détenant 1% du capital d'Antevenio à ce jour verrait sa participation ramenée à 0,28% du capital post apport.