Antevenio : CA 2019 en ligne avec les attentes

(Boursier.com) — Antevenio présente son chiffre d'affaires consolidé 2019, clos au 31 décembre 2019. Antevenio enregistre un recul de 14% de son chiffre d'affaires 2019, à 25,9 ME, conforme aux estimations communiquées fin décembre. La baisse du chiffre d'affaires a été moins marquée au 2ème semestre (-8%) qu'au premier (-19%), mais l'activité est restée impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale pour les acteurs européens. Dans un marché du marketing et de la publicité digitale qui continue à croître globalement en 2019, les acteurs européens restent en effet pénalisés par la réglementation RGPD et les évolutions techniques décidées ar les acteurs mondiaux comme Google ou Facebook.

Comme annoncé dans son communiqué du 27 décembre dernier, Antevenio prévoit en 2019 un résultat d'exploitation négatif. En effet, le niveau d'activité en baisse, conjugué aux coûts d'ajustement des équipes de direction, ne sera pas suffisant pour maintenir une rentabilité positive. Face à cette situation, la stratégie initiée en 2019 consistant à renforcer les synergies existantes entre Antevenio et sa maison-mère le Groupe ISP Digital s'accélère, avec notamment l'objectif de retrouver de la croissance en 2020. Une réorganisation au niveau des directions de zone et des filiales a été mise en place en fin d'année 2019 et le groupe continue d'étudier les différentes options de rapprochement de façon à produire les meilleurs résultats pour les actionnaires des deux entités.