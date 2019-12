Antevenio accuse le coup après son 'warning'

(Boursier.com) — Dans un contexte de ralentissement du marché de la publicité digitale, les résultats 2019 d'Antevenio repasseront dans le rouge pour la première fois depuis 5 ans La réorganisation en cours, liée à l'intégration au sein du groupe ISP Digital, s'intensifie pour retrouver rapidement croissance et rentabilité. Le titre recule ce vendredi de 4,5% à 6,50 euros.

Le Groupe clôturera l'exercice 2019 légèrement au-dessus des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce niveau d'activité, conjugué aux coûts d'ajustement des équipes de direction, ne sera pas suffisant pour maintenir une rentabilité positive et le groupe prévoit cette année un résultat d'exploitation négatif, prévient le groupe.

La direction explique que cette contre-performance est liée au ralentissement du marché de la publicité digitale en Europe et plus particulièrement à l'impact de la règlementation RGPD et du changement d'algorithme de Facebook, sur les revenus de co-registration.

Accélération des mesures d'ajustement

Face à cette situation, la stratégie initiée cette année consistant à renforcer les synergies existantes entre Antevenio et sa maison-mère le Groupe ISP Digital s'accélère, avec une réorganisation au niveau des directions de zone et des filiales. Ainsi, deux nouveaux directeurs de zone ont été nommés : Ruth Blanch pour l'Europe et Jesús Mera pour l'Amérique Latine. Ruth aura parallèlement la direction de l'Espagne et de nouveaux responsables pays ont été nommés en France et en Italie.

La collaboration des équipes Antevenio et Rebold se renforce dans le but d'offrir une plus large gamme de services, en intégrant l'expertise de Rebold en gestion et analyse de données. Les équipes sont restructurées et mobilisées sur le développement des offres au plus fort potentiel de croissance.

Pour Fernando Rodés, Président d'Antevenio : "Le marché du marketing digital évolue rapidement et d'une façon qui n'est jamais linéaire. L'enjeu pour un groupe comme le nôtre est de réussir non seulement à s'adapter mais aussi à anticiper les nouveaux besoins des annonceurs. C'est ce à quoi nous nous sommes employés en 2019 : l'activation des synergies d'offres ainsi que les complémentarités géographiques, commerciales et technologiques entre Rebold et Antevenio augmentent considérablement notre capacité d'adaptation et d'anticipation, afin de rebondir dès 2020."