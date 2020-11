Antalis : Kohusai Pulp détient plus de 95% du capital

Antalis : Kohusai Pulp détient plus de 95% du capital









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 29 octobre 2020, la société de droit japonais Kohusai Pulp & Paper Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse :

- le 27 octobre, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société Antalis et détenir 65.630.682 actions Antalis représentant autant de droits de vote, soit 92,44% du capital et au moins 92,37% des droits de vote de la société ; et

- le 28 octobre, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la société Antalis et détenir 67 772.789 actions Antalis représentant autant de droits de vote, soit 95,45% du capital et au moins 95,34% des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Antalis sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Kohusai Pulp & Paper Co., Ltd, sur les actions Antalis.