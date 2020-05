Antalis : des résultats toujours déficitaires en 2019

Crédit photo © Sequana

(Boursier.com) — Antalis dévoile des résultats 2019 en retrait, dans un contexte de marchés très difficiles, accentué par l'environnement spécifique à Antalis concernant sa structure actionnariale et la défaillance de certains de ses fournisseurs. Sur l'exercice, le spécialiste de la distribution professionnelle de Papiers et de produits d'Emballage industriel essuie une perte nette de 72 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,074 MdsE, en baisse de 8,6% à données comparables (-10,3% en données publiées). La marge brute ressort à 506 ME, en repli de 8,4 % à données comparables (-9,7% en données publiées).

Cette évolution résulte principalement de la baisse de l'activité Papiers en volume accentuée par une érosion des prix du papier au cours de l'année 2019, due à la baisse significative des prix de la pâte à papier sur la même période. Le taux de marge brute augmente de 0,2 point par la combinaison d'une bonne tenue de ce taux dans l'activité Papiers, de son augmentation en Emballage et Communication Visuelle, ainsi que celle de leur poids relatif dans le total de marge qui continue d'augmenter année après année pour atteindre 39% en 2019 (+2 points par rapport à 2018). L'EBITDA s'établit à 54 millions d'euros avant IFRS16 en baisse de 27,6% (-27,2% en données comparables).

L'impact de la crise économique due à la pandémie du Covid-19 a commencé à se matérialiser fortement à partir du mois de mars dans tous les pays et en particulier en Europe du sud et de l'ouest, après l'Asie impactée dès janvier. Le marché du papier en Europe à fin mars s'inscrit en baisse de l'ordre de -7% et le marché de la Communication Visuelle a commencé à fortement reculer sous l'effet des annulations des événements publics et des mesures de confinement. À fin mars, le chiffre d'affaires d'Antalis s'établit ainsi à 481 ME, en retrait de 13,5% en données et à méthode comparables (-12,8% en publié). L'impact des devises sur l'évolution du chiffre d'affaires de la période est négligeable.

La marge brute s'établit à 119 ME, en recul de 12,6% en données et à méthode comparables (-11,7% en publié). Le taux de marge brute progresse à 24,7% (+0,3 point), en partie dû au renforcement du poids des secteurs à marge plus élevée de l'Emballage et de la Communication Visuelle. Malgré la poursuite de la baisse importante des coûts commerciaux et logistiques, l'EBITDA avant IFRS16 s'élève à 7,4 ME, en recul de 56,6% en données et à méthode comparables ( 51% en publié). Le taux de marge d'EBITDA atteint 1,5% (-1,2 point).

Au niveau des perspectives, le management explique qu'alors que les effets négatifs sur l'économie mondiale de la pandémie en cours du Covid-19 pèsent sur les activités du groupe, leurs durées et leurs amplitudes suivant les pays sont encore incertaines, ainsi que les scenarii de sorties de crise. Il est à noter une grande hétérogénéité de ces effets selon les 39 pays dans lesquels le groupe exerce ses activités en Europe et dans le monde. Il n'est donc pas possible de se prononcer à ce stade sur les perspectives 2020 pour Antalis.