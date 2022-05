Ant Group s'associe à BNP Paribas dans le cadre d'une facilité de crédit bilatérale liée au développement durable

(Boursier.com) — Ce 16 mai 2022, Ant Group, fournisseur mondial de technologies, a signé un accord de partenariat avec BNP Paribas, la première banque de l'Union européenne et "l'un des leaders mondiaux de la finance durable", sur un accord bilatéral de facilité de crédit liée à la durabilité qui soutiendra la société dans la mise en oeuvre de sa stratégie ESG et de sa feuille de route de neutralité carbone.

Selon l'accord, BNP Paribas proposera à Ant Group des lignes de crédit renouvelables assorties d'un "mécanisme d'ajustement bidirectionnel des taux d'intérêt" lié à un certain nombre de SPT (Sustainability Performance Targets) de la société. Par exemple, les SPT stipulent qu'Ant Group respectera les engagements de la Société en matière de développement vert et durable, y compris ceux relatifs à l'atteinte de la neutralité carbone, à l'utilisation d'énergies renouvelables et au don d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la Société à des projets de conservation de la biodiversité et de protection de l'environnement.

Chaque année, la Banque vérifiera ces SPT à l'aide de Carbon Matrix, le produit SaaS (software-as-a-Service) de gestion du carbone d'entreprise d'AntChain. Carbon Matrix est construit sur la technologie blockchain qui garantit que le processus de vérification est transparent et inviolable. Si les SPT sont respectés, le taux d'intérêt sur le SLL sera abaissé, s'ils ne le sont pas, le taux d'intérêt sera augmenté. L'arrangement est conçu pour inciter les entreprises à mettre en oeuvre activement leurs engagements durables...