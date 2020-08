Anheuser-Busch InBev veut voir le verre à moitié plein

(Boursier.com) — Anheuser-Busch InBev recule de 1% à 45,55 euros ce vendredi, alors que le groupe belge a fait part d'une reprise des ventes de bières dans le monde au mois de juin.

Le deuxième trimestre a été plombé notamment par une charge de dépréciation de 2,5 milliards de dollars en Afrique passée en raison de la crise sanitaire. Les ventes du premier brasseur mondial, propriétaire des marques Budweiser, Corona et Stella Artois, avaient reculé de près d'un tiers en avril, tandis que ses activités au Mexique, en Afrique du Sud et au Pérou étaient à l'arrêt... Les ventes de bière dans le monde du groupe ont reculé en volume de 17% au deuxième trimestre, tandis que l'excédent brut d'exploitation a baissé de 34% à 3,41 milliards de dollars à périmètre comparable. Le consensus des analystes prévoyait des replis de 23% et 36%...

Anheuser-Busch InBev a cependant noté en juin une forte reprise au Mexique et en Afrique du Sud et des ventes record en volumes en Chine, qui ont entraîné une croissance des ventes de 0,7% par rapport à l'année dernière. "Nous sommes sortis du trimestre avec une confiance renforcée dans la capacité de notre activité à résister", estime AB InBev qui explique avoir effectué un examen de l'impact de la pandémie sur ses activités et a conclu que, dans le pire des cas, il risquait une dépréciation en Afrique qu'il a comptabilisée sur le trimestre...