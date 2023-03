Anheuser-Busch InBev : solide croissance trimestrielle

(Boursier.com) — Anheuser -Busch InBev, le géant brassicole belge également coté à Wall Street, a publié ce jeudi pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 2,84 milliards de dollars, contre 1,96 milliard un an avant et 2,2 milliards de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé quant à eux 14,7 milliards de dollars, contre 14,2 milliards un an auparavant et 14,4 milliards de consensus de marché. La croissance organique de l'activité a dépassé les 10%, malgré la légère baisse de 0,6% des volumes. L'Ebitda normalisé a été de 4,95 milliards de dollars, dépassant le consensus. En termes de perspectives, le groupe s'attend à une croissance de l'Ebitda conforme à ses prévisions de moyen terme comprises entre 4 et 8% et à une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle de l'Ebitda, soutenue par une combinaison saine de volume et de prix.