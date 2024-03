Anheuser-Busch InBev : quatrième trimestre résistant

(Boursier.com) — Anheuser-Busch InBev, le géant brassicole belge coté à Wall Street, a affiché un bénéfice meilleur que prévu pour son quatrième trimestre et l'exercice 2023. Sur le trimestre clos, les revenus ont augmenté de 8% à 14,5 milliards de dollars avec la hausse des prix, et malgré la performance sans relief de Bud Light aux Etats-Unis. Les volumes ont régressé de 2,6% sur le trimestre contre -1,5% de consensus. Sur l'exercice, ces volumes ont décliné de 1,7% contre -1,3% attendu. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 82 cents contre 81 cents de consensus. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 59,4 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 3,05$. Le groupe aux marques Budweiser, Bud Light, Stella Artois et Corona a affiché un bénéfice annuel de 6,89 milliards de dollars, contre 7,6 milliards un an avant. Le groupe va augmenter son dividende de 9% à 82 cents par titre.