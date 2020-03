Anevia : une perte moins élevée

(Boursier.com) — Anevia enregistre une croissance organique du chiffre d'affaires en 2019, en progression de +11,4% par rapport à 2018.

En 2019, la marge brute a progressé de +16% bénéficiant d'un mix produit favorable en faveur des ventes de logiciels et de services plus margées.

Cette performance, conjuguée à des charges de personnel qui sont restées contenues sur la période permet à Anevia de réduire significativement sa perte opérationnelle qui passe de -3,7 ME à -1,7 ME.

Le résultat net s'inscrit en perte réduite à -0,6 ME contre -2,6 ME en 2018.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres d'Anevia s'élevaient à -0,5 ME, la trésorerie disponible était de 1,8 ME et l'endettement financier net s'établissait à 0,7 ME.