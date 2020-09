Anevia : un partenariat avec TV Red Digital en Colombie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), Anevia et Viaccess-Orca (VO), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plateformes de télévision OTT et de services de protection de contenu, lancent une plateforme OTT pour TV Red Digital à Bogota, la capitale colombienne.

TV Red Digital exploitera la nouvelle plateforme comme architecture centrale d'une offre TV OTT en marque blanche qui sera mise à la disposition des fournisseurs de services Internet colombiens. Dans ce cadre, Anevia déploiera une tête de réseau comprenant des encodeurs Genova, des packagers NEA-Live et des solutions de gestion de réseau NEA-CDN.

Cette solution sera intégrée à la plateforme de télévision et aux solutions VO DRM et VO Secure Player de Viaccess-Orca.

TV Red Digital alimente déjà 35 fournisseurs d'accès internet (FAI) totalisant une base potentielle de 50.000 abonnés qui auront accès à un large éventail de nouveaux programmes.