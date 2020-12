Anevia : TV3 accélère sa transition vers la diffusion vidéo en OTTTV3 accélère sa transition vers la diffusion vidéo en OTT

(Boursier.com) — Le principal groupe multimédia de la région Baltique, TV3 Group, a confié la mise en place d'une extension majeure de son service OTT Go3 à Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD).

"Nous avions pour objectif de fournir une diffusion en OTT au même niveau que celui des services de télédiffusion, associant une faible latence et un signal de haute qualité, y compris en UHD" dit Ausra Sidaraviciene, CTO de TV3 Group. "Le partenariat avec Anevia a été décisif dans la réussite de cette transition pour nos abonnés en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Ce récent investissement nous donne accès à la capacité nécessaire pour répondre à des pics de visionnage à très grande échelle."

Go3 utilise la technologie d'Anevia pour la diffusion vidéo via les réseaux mobiles, avec notamment une solution CDN élastique couvrant plusieurs pays à partir d'un système de gestion centralisé. Reposant sur les solutions NEA-DVR, EDS et NEA-CDN d'Anevia, le système étendu permet la diffusion vidéo via les réseaux mobiles afin d'optimiser les coûts liés au réseau et à l'infrastructure matérielle.