Anevia retenu par un important opérateur en Argentine

Anevia retenu par un important opérateur en Argentine









(Boursier.com) — Un grand opérateur de services de télécommunications argentin a renouvelé sa confiance en Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), pour l'expansion de son service TV multiécran.

Cette expansion a été tirée par la croissance exponentielle du marché local, ainsi que par les incursions géographiques du service TV multiécran dans d'autres pays d'Amérique du Sud. L'opérateur a choisi la technologie EDS (Embedded Distributed Storage) d'Anevia grâce à laquelle les mêmes serveurs sont utilisés pour les traitements informatiques et le stockage afin de gérer efficacement la croissance rapide de son service TV OTT. Les coûts ont été ainsi maîtrisés en réduisant par deux le nombre d'unités physiques (rack units) nécessaires. Ce service TV multiécran a également nécessité le développement de l'infrastructure CDN de l'opérateur sur la base de la solution NEA-CDN d'Anevia qui garantit une qualité d'image et de service supérieure pendant les matchs de football et tous les pics de trafic liés à de grands événements. Elle permet aussi de supporter les fonctionnalités de pointe requises pour des services interactifs de télévision OTT.