Anevia : premier apport en nature au bénéfice d'Ateme par les Actionnaires Majoritaires

Anevia : premier apport en nature au bénéfice d'Ateme par les Actionnaires Majoritaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce le 6 octobre 2020 de la signature des accords définitifs entre la société ATEME (ISIN : FR0011992700) et les principaux actionnaires de la société Anevia (ISIN : FR0011910652), ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia annoncent la réalisation d'un premier apport en nature au bénéfice d'ATEME par les Actionnaires Majoritaires, portant sur un total de 4.283.620 actions Anevia et représentant 85% du capital et 85% des droits de vote d'Anevia, rémunéré par l'attribution de 1 action ATEME pour 10 actions Anevia apportées, à laquelle s'ajoute un paiement en numéraire de 2 euros par action Anevia apportée.

La réalisation du Premier Apport fait suite à la remise par les commissaires aux apports de leurs rapports, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Les Actionnaires Majoritaires procéderont dans les tout prochains jours au transfert au bénéfice d'ATEME du solde de leur participation au capital d'Anevia, soit un total de 689 873 actions Anevia, moyennant, d'une part, l'apport en nature des actions issues de l'exercice de leurs instruments dilutifs intervenu ce jour et, d'autre part, la cession du reliquat d'actions non apportées à ATEME dans le cadre de l'Apport (83 actions), au prix de 3,50 euros par action Anevia.

A l'issue de l'Apport et de l'Acquisition, ATEME détiendra 4 973 493 actions Anevia représentant 87% du capital et 87% des droits de vote d'Anevia et les Actionnaires Majoritaires détiendront 497.341 actions ATEME représentant ensemble moins de 5% du capital et environ 4% des droits de vote d'ATEME.