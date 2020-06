Anevia offre aux hôtels des chaînes virtuelles gratuites

(Boursier.com) — Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a lancé ce jour une offre visant à aider les hôtels à relancer leur activité après l'interruption liée à la pandémie de Covid-19.

Dès à présent et jusqu'à la fin de l'année, tout hôtel ayant acheté une tête de réseau Flamingo d'Anevia pour la télévision et les services de vidéo en chambre pourra bénéficier de trois licences de chaînes virtuelles en vue de diffuser à sa clientèle, pendant son séjour, conseils et informations - soit des enchaînements de contenus vidéo compilés par l'hôtel - sans coût supplémentaire. Les hôtels pourront ainsi diffuser leurs propres chaînes virtuelles, accessibles depuis les téléviseurs des chambres, et communiquer des informations importantes concernant les mesures de sécurité appliquées dans l'hôtel, l'aide médicale à disposition et les numéros d'urgence.

Parmi les partenaires d'Anevia participant à cette initiative figurent notamment 3DR, Dreamearly, Eona, Evermedia, Guest-Tek, Nevotek, STS, TRS et Videlio. Alors que la crise sanitaire de Covid-19 devrait conduire les clients des hôtels à accorder autant d'importance aux normes d'hygiène qu'au prix et à l'emplacement, Il est essentiel que les hôtels communiquent les mesures de précaution qu'ils ont mis en place pour renforcer la sécurité de leur personnel et de leurs clients. Ces licences gratuites sont offertes pour les aider dans cette communication et rassurer leurs clients potentiels afin qu'ils puissent effectuer leurs réservations en toute confiance. Les hôtels souhaitant bénéficier de ce programme peuvent adresser leur demande pour des licences gratuites à leur intégrateur systèmes, pour une activation en quelques heures seulement.

"Le secteur hôtelier a été l'un des plus durement touchés par la pandémie et il est essentiel que nous rebondissions le plus vite possible", a déclaré Aziz Fassassi, architecte senior de solutions TIC et responsable de la technologie chez Accor. "Toutefois, nous sommes conscients que cela se fera progressivement, car nos clients auront besoin de temps pour retrouver la confiance nécessaire pour voyager à nouveau. Cette initiative d'Anevia est la bienvenue et nous sera sans aucun doute d'une grande aide pour rester compétitifs dans la nouvelle normalité."