Anevia nomme Alexandre Nitu en Qualité de Vice-Président Opérations

Anevia nomme Alexandre Nitu en Qualité de Vice-Président Opérations









(Boursier.com) — Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), est heureux d'annoncer la nomination d'Alexandre Nitu au poste de Vice-Président Opérations. Dans ce rôle, Alexandre Nitu aura pour mission d'accompagner les équipes opérations d'Anevia et d'identifier les axes d'amélioration pour optimiser la qualité des déploiements et assurer la satisfaction clients. Il sera également un membre clé du Comité de Direction d'Anevia.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, Alexandre Nitu associe leadership, forte capacité d'encadrement des équipes, de gestion des projets et du support opérationnel.

Avant de rejoindre Anevia, il était Vice-Président des opérations clients pour eServGlobal, un éditeur de logiciel pour les opérateurs mobiles. Dans ce cadre, il a dirigé des équipes d'ingénieurs logiciel et système chargés de concevoir, déployer et fournir le support opérationnel pour les solutions de recharge électronique, de vouchers, de paiement et de transfert d'argent via le mobile. "Nous sommes très heureux d'accueillir Alexandre chez Anevia" indique Laurent Lafarge, Président-Directeur Général d'Anevia. "Il a démontré toute sa capacité à diriger des équipes opérations avec un objectif d'amélioration continue et d'innovation, ce qui constituera un atout décisif pour Anevia."

"Je suis ravi de rejoindre Anevia, une entreprise dont l'ambition, la capacité d'innovation et la transparence sont des valeurs que je partage", a déclaré Alexandre Nitu. "Je suis impatient de collaborer avec les excellentes équipes opérations d'Anevia et les aider à inscrire leur réussite dans la durée face aux défis du futur."