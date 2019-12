Anevia : mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

(Boursier.com) — Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce, pour renforcer ses fonds propres et sa trésorerie, la mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA A) au profit de ses actionnaires, qui prévoit l'attribution d'un BSA A par action détenue avec un prix d'exercice fixé à 2,25 euros.

Les commissaires aux comptes avaient émis des observations relatives à la continuité d'exploitation de la société sur les 12 prochains mois lors de la clôture annuelle de l'exercice 2018.

Au 30 juin 2019, les capitaux propres d'Anevia s'élevaient à -1,39 ME et l'endettement financier net s'établissait à 1,38 ME, soit un gearing (endettement financier sur capitaux propres) de 2 fois. Face à cette situation financière déséquilibrée, Anevia avait établi ses comptes du premier semestre 2019 selon le principe de continuité d'exploitation, en tenant notamment compte des éléments suivants :

- La trésorerie disponible au 30 juin 2019 sans apport du factor s'élevait à 831 KE ;

- Exercice de 240.000 BSA 2018 pour 600.000 euros en juillet 2019 ; - Financement du CIR 2019 par trimestre : 232 KE reçus sur le 1er semestre 2019 au titre du 1er trimestre 2019, prévisions de 238 KE en juillet 2019, 250 KE en octobre 2019 et 300 KE en février 2020 ;

- Financement du CIR 2020 par trimestre ;

- Remboursement d'un crédit de TVA de 50 KE sur le mois de juillet 2019. En dépit de ces éléments, la situation financière de la société, en ce compris la trésorerie, ne s'est pas améliorée.

La société a récemment entamé des discussions avec certains de ses créanciers en vue de l'aménagement d'une partie de ses dettes. En complément de ces actions et afin de remédier à cette situation, la Société a décidé de l'attribution gratuite à l'ensemble de ses actionnaires des BSA, objet du présent communiqué de presse.

En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte qui s'est réunie le 20 juin 2019 (résolution no8), le Conseil d'Administration de la Société, dans sa réunion en date du 6 décembre 2019, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de BSA aux actionnaires et a subdélégué au Président Directeur Général de la Société tout pouvoir à cet effet. Le Président Directeur Général a décidé en date du 10 décembre 2019 l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 4.586.978 BSA A, selon les modalités détaillées ci-après. L'opération concerne tous les actionnaires de la Société, soit les détenteurs des 4.586.978 actions composant le capital social (avant retraitement des actions auto-détenues). Elle comporte deux parties successives.