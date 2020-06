Anevia : Laurent Grimaldi est coopté en qualité d'administrateur indépendant

Anevia : Laurent Grimaldi est coopté en qualité d'administrateur indépendant









(Boursier.com) — Laurent Grimaldi a été coopté en tant qu'administrateur indépendant d'Anevia, lors du Conseil d'administration du 11 juin. Il succède à Frédéric Rombaut, administrateur depuis 2016, qui a démissionné en 2019. Cette cooptation prend effet immédiatement, mais sera soumise à ratification lors d'une future Assemblée générale des actionnaires.

Au total, le Conseil d'administration est composé de 5 membres, dont 2 administrateurs indépendants : Laurent Lafarge, LBO France (représenté par Valéry Huot), Tristan Leteurtre, Alexis Delb et Laurent Grimaldi.

Cumulant une expérience de 30 ans dans le secteur des télécommunications, des médias et des technologies (TMT), Laurent Grimaldi a développé des expertises dans les domaines du management, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Il a fondé et dirigé plusieurs entreprises en Europe et en Afrique, notamment Tiscali Network et Konnect Africa, ainsi que le consortium Open 3G. Il a également occupé le poste de Managing Director d'Axa Private Equity Venture Funds.

Aujourd'hui, Laurent Grimaldi est Président et Directeur Général de C-Consulting, société qu'il a fondée en 2010 et qui conseille les entreprises en stratégie, fusions, acquisitions et levées de fonds.