Anevia déploie un système de chaînes TV internationales dans un 5* parisien

Anevia déploie un système de chaînes TV internationales dans un 5* parisien









(Boursier.com) — Anevia, Elan Hospitality, et LicenseProof limited apportent l'ensemble des chaînes de télévision internationales depuis le Cloud à un prestigieux hôtel 5 étoiles parisien. Anevia, l'un des principaux fournisseurs de solutions logiciel OTT et IPTV, a en effet déployé avec succès le 1er système 100% Web TV au monde pour l'hôtel 5 étoiles Cour des Vosges, à Paris. Cet hôtel du groupe Evok Hôtels Collection peut maintenant mettre à la disposition de ses clients des chaînes internationales sans installer d'antenne parabolique, Cour des Vosges étant situé dans le quartier historique du Marais à Paris, où ce type d'antenne est interdit. Or, cette offre de chaînes thématiques et internationales était l'une des conditions essentielles pour que Cour des Vosges décroche ses 5 étoiles.

Installé et configuré par l'intégrateur audiovisuel spécialisé Elan Hospitality, ce système associe la technologie de tête de réseau Flamingo d'Anevia et le service de contenu multimédia en streaming du spécialiste des droits de contenus LicenseProof limited (anciennement Infinitum Media) pour diffuser toutes ses chaînes de télévision internationales dans les chambres via l'Internet haut débit de l'hôtel. La tête de réseau Flamingo d'Anevia capture et traite les flux fournis par LicenseProof limited pour les distribuer sur le réseau coaxial de l'établissement dans un format compatible avec les écrans de télévision choisis par l'hôtel.

Avant ce projet, les têtes de réseau Flamingo avaient déjà été utilisées pour ajouter plusieurs chaînes internationales aux bouquets existants. Anevia et ses partenaires permettent aujourd'hui aux hôtels de proposer 100 % des chaînes internationales grâce au cloud, et ce vaste bouquet de chaînes s'accompagne des droits pour le marché de l'hôtellerie.