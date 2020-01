Anevia : beau contrat en Argentine

Anevia : beau contrat en Argentine









(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo Anevia a annoncé la signature d'une nouvelle commande importante avec l'un de ses clients, le plus grand opérateur de services de télécommunications argentin, pour un montant de plus de 3 M$. La commande a déjà été livrée et facturée à hauteur de 2,3 M$ en 2019, le solde restant facturable en 2020. Dans ce cadre, Anevia étendra pour son client la solution NEA-CDN déjà déployée afin de répondre à ses besoins accrus de capacité vidéo.

Anevia souligne que cette nouvelle commande de l'opérateur argentin, client historique depuis 2016, traduit la volonté des opérateurs telecom, ou diffuseur media, de s'appuyer sur un partenaire stratégique comme Anevia pour réussir leur transformation dans un marché mondial de la TV et de la vidéo qui opère une mutation profonde vers le tout OTT...