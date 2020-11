Anevia accompagne Skytel

(Boursier.com) — Le prestataire mongol de services de télécommunication Skytel Group étend ses activités en s'appuyant sur les solutions d'Anevia, l'un des principaux fournisseurs de solutions logiciel OTT et IPTV. Basé à Oulan-Bator, Skytel Group offre un vaste éventail de services de télécommunication et de connectivité haut débit fixe et mobile.

Skytel collabore avec succès avec Anevia depuis 2014, date à laquelle la filiale du groupe Skymedia a choisi les solutions origin packager et CDN d'Anevia comme architecture centrale de sa plateforme OTT et IPTV. Ce partenariat s'est élargi en 2019 à l'occasion d'un nouveau projet incluant les packagers de dernière génération, les solutions d'enregistrement dans le cloud NEADVR et de cache NEA-CDN, ainsi que les encodeurs Genova, aboutissant au déploiement d'un système complet de distribution du service SkyGo de Skymedia.

Anevia nous a fourni un excellent service, ainsi que des produits et une technologie formidables, contribuant significativement à l'expansion et à la croissance de notre activité , a déclaré Narantuya Dash, PDG de Skytel. La solution CDN d'Anevia, d'une grande efficacité, garantie d''une extrême rapidité de diffusion des contenus grâce à la technologie faible latence d'Anevia, a été un atout dans notre développement et dans le maintien d'un niveau élevé de satisfaction client. Anevia a totalement répondu aux exigences de nos clients et continue de faire évoluer sa technologie afin d'accompagner nos besoins face au développement de nos services OTT .

A terme, Skytel prévoit d'étendre ses capacités afin de s'adapter à l'augmentation du nombre de ses abonnés OTT et IPTV, et de proposer un choix plus large de contenus. La prochaine plateforme intégrera des encodeurs supplémentaires, des capacités additionnelles d'enregistrement NEA-DVR dans le cloud, une plus grande utilisation de la solution de cache NEA-CDN - à l'issue d'une migration vers la dernière génération dite élastique CDN - ainsi que le déploiement d'une solution permettant l'analyse des données de trafic.