Andera Partners cède ReViral à Pfizer

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan européen dans le domaine du capital-investissement, par l'intermédiaire de son équipe Andera Life Sciences, spécialisée dans les investissements dans des entreprises développant des thérapies et des technologies médicales révolutionnaires, annonce aujourd'hui que Pfizer Inc, a conclu un accord définitif pour acquérir ReViral Ltd, société du portefeuille d'Andera Life Sciences.

En vertu de cet accord, ReViral, société privée biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies antivirales, avec un accent initial sur le traitement du virus respiratoire syncytial (VRS), sera acquise pour un montant total pouvant atteindre 525 millions de dollars, y compris le paiement initial et les paiements liés à des étapes de développement du portefeuille de produits. La transaction est sujette aux conditions habituelles de finalisation incluant des approbations règlementaires.