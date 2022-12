Analog Devices : nouvelle plateforme de chaîne de signal de précision à bande passante moyenne

(Boursier.com) — Analog Devices Inc, annonce une nouvelle plateforme de chaîne de signal de précision à bande passante moyenne qui améliore les performances du système du continu jusqu'à environ 500?kHz, c'est-à-dire dans les bandes passantes caractéristiques des applications industrielles et d'instrumentation. Cette plateforme qui couvre plusieurs chaînes de signal complètes comprend des options de personnalisation et une suite d'outils de développement, dont l'environnement de simulation LTspice, qui simplifient le processus de conception.

Conçues pour effectuer des mesures de haute précision dans les domaines temporel et fréquentiel, ces chaînes de signal robustes permettent de réaliser des systèmes finaux capables d'accepter des données provenant du plus large éventail de capteurs et modalités de mesure du marché?— des accéléromètres et capteurs de vibration piézoélectriques électroniques intégrés (IEPE — Integrated Electronics PiezoElectric) aux capteurs de température et de pression.

Les chaînes de signal aident également les ingénieurs à concevoir leurs produits en toute confiance et à relever les défis inhérents aux applications d'instrumentation de précision les plus complexes dans des domaines tels que la surveillance conditionnelle (CbM — Condition-based Maintenance), les systèmes d'acquisition de données (DAQ?— Data Acquisition Systems) distribués ou comportant un grand nombre de voies, le contrôle de position et de moteur, et sonars.

Les chaînes de signal incluses dans la plateforme présentent des sélections de composants de précision et de puissance qui priorisent les exigences de conception combinant courant alternatif et courant continu, avec des options concernant les systèmes monovoies ou multivoies, ainsi qu'une densité de voies plus élevée pour les systèmes comportant un grand nombre de voies. Parmi les options dont bénéficient les chaînes de signal haute précision en bande passante moyenne couvertes par cette plateforme, citons la montée en échelle de la précision en courant alternatif en fonction de la consommation pour les applications d'instrumentation, une faible latence pour la commande de moteur et la détection de position, ainsi qu'un niveau de densité maximum à l'aide de systèmes en boîtier SIP µModule ou de convertisseurs multivoies.

Les concepteurs de systèmes comportant un grand nombre de voies peuvent choisir l'une des chaînes de signal qui priorisent la synchronisation des voies, qu'il s'agisse de systèmes à voies isolées ou non isolés.