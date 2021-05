Analog Devices : vive croissance des profits

Analog Devices : vive croissance des profits









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices, le concepteur américain de 'puces', a publié pour son second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a représenté 423 millions de dollars soit 1,14$ par titre, contre 268 millions un an avant. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a été de 1,54$, contre 1,08$ sur la période correspondante de l'an dernier et 1,45$ de consensus FactSet. Les revenus de la firme se sont établis à 1,66 milliard de dollars, contre 1,32 milliard un an plus tôt et 1,61 milliard de consensus de marché. Le management indique que la reprise économique s'est matérialisée plus rapidement et plus fortement qu'anticipé, ce qui a accru la pression sur la chaîne d'approvisionnement. La décision du groupe d'investir dans de nouvelles capacités lui a permis de réagir vite et avec agilité.

Pour son troisième trimestre fiscal, Analog Devices prévoit des revenus de 1,7 milliard de dollars en milieu de fourchette, pour un bpa de 1,61$ en base ajustée. Ces estimations sont également supérieures aux attentes des analystes de la place.