Analog Devices sous pression avec le ralentissement de croissance

(Boursier.com) — Analog Devices perd du terrain pour débuter la séance à Wall Street, alors que le concepteur américain de semi-conducteurs a pourtant publié des comptes meilleurs que prévu. Les investisseurs s'inquiètent néanmoins du ralentissement de croissance. Pour le troisième trimestre fiscal, clos fin juillet, le groupe a dégagé un bénéfice de 503 millions de dollars soit 1,35$ par action, contre 363 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 1,72$, contre 1,36$ un an plus tôt et 1,62$ de consensus. Les revenus se sont établis à 1,76 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. Ils dépassent de 3% le consensus. Résultats et revenus atteignent des records. Pour le quatrième trimestre fiscal, les revenus sont attendus proches de 1,78 Md$, alors que le bpa ajusté est estimé à 1,72$, plus ou moins 11 cents.