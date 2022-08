Analog Devices sans relief, malgré une croissance impressionnante

(Boursier.com) — Analog Devices, l'un des acteurs américains majeurs des semi-conducteurs, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2022, clos fin juillet, des revenus de 3,11 milliards de dollars (3,06 milliards de consensus) avec des croissances à deux chiffres sur tous ses marchés finaux, ainsi que des revenus record sur le segment industriel, automobile et communications. Le cash flow opérationnel a atteint un record de 4,3 milliards de dollars, alors que le free cash flow a totalisé 3,7 milliards. Les revenus se sont envolés de 77% en glissement annuel, mais le taux de marge opérationnelle a chuté à 28,7%, contre 34,7% un an avant. Le bénéfice dilué par action a augmenté timidement de 7% à 1,44$.

Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus de 3,15 milliards, plus ou moins 100 millions, ainsi qu'une marge opérationnelle de 33,7%, plus ou moins 130 pb et qu'une marge opérationnelle ajustée de 50,3%, plus ou moins 70 pb. Le bénéfice ajusté par action est espéré à 2,57$, plus ou moins 10 cents. Pour le trimestre écoulé, la marge opérationnelle ajustée était de 50,1%, en hausse de 650 pb, alors que le bpa ajusté s'était amélioré de 47% à 2,52$ (2,43$ de consensus).