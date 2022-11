Analog Devices relève ses prévisions

(Boursier.com) — Analog Devices, l'un des acteurs américains majeurs des semi-conducteurs, a publié pour son quatrième trimestre fiscal 2022 des comptes record. En outre, le groupe fournit une guidance solide, relevant ses prévisions. Les revenus du quatrième trimestre fiscal ont été de 3,25 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle sur tous les marchés. Ainsi, les revenus de l'exercice ont atteint 12 milliards, avec des records sur les marchés B2B de l'industrie, de l'automobile et des communications. Sur le trimestre clos fin octobre, le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 64% à 1,66 milliard, alors que le bpa ajusté s'est apprécié de 58% à 2,73$. La société a enregistré un bénéfice net du quatrième trimestre fiscal de 936 millions de dollars, contre 76 millions de dollars un an avant. Les analystes suivis par FactSet prévoyaient un bpa ajusté de 2,58$ et des revenus de 3,15 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre fiscal, les dirigeants d'Analog Devices tablent sur un chiffre d'affaires de 3,05 à 3,25 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 2,50 à 2,70 dollars. Le consensus FactSet était de 3,04 milliards de dollars de revenus et de 2,42 dollars de bpa ajusté. "Alors que le contexte économique continue de provoquer une incertitude de la demande, nous sommes bien positionnés à court terme avec des commandes stabilisées, un carnet de commandes solide et une dynamique continue de conception", a déclaré le directeur général Vincent Roche.