Analog Devices publie ses résultats pour le premier trimestre

Analog Devices publie ses résultats pour le premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices publie un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, conformément aux prévisions. Le cash flow d'exploitation est ressorti à 2,2 milliards de dollars et le flux net de trésorerie disponible (free cash flow) à 2 milliards de dollars sur la base des douze derniers mois.

La Société a distribué plus de 300 millions de dollars à ses actionnaires au cours du premier trimestre sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Les dividendes trimestriels ont augmenté de 15%, ce qui représente le haut de la fourchette annoncée entre 7 et 15%.

Analog Devices qui est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies analogiques de haute performance, précise que le premier trimestre de l'exercice 2020 s'est clôturé le 1er février dernier.

"Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes. Il est encourageant de souligner que la demande s'est stabilisée dans les marchés que nous servons, et qu'elle commence à afficher des signes d'amélioration alors que nous entamons le deuxième trimestre de l'exercice 2020", a déclaré Vincent Roche, président et CEO d'Analog Devices. "Nous nous appuyons sur cette dynamique en poursuivant l'exécution des priorités définies pour 2020, à savoir accentuer notre orientation en faveur des clients, déployer nos capitaux avec efficacité et nous appuyer sur des tendances historiques pour développer les marchés cibles en vue de diversifier notre croissance. En outre, nous avons augmenté notre dividende trimestriel de 15%, ce qui reflète la stabilité de nos flux de trésorerie, ainsi que notre optimisme quant à l'avenir d'ADI."

"Je suis convaincu que les solutions proposées par ADI vont enregistrer une demande sans précédent, à mesure que l'innovation sous-tendue par l'ubiquité des capteurs, les technologies de calcul hyper-scale et en périphérie de réseau, ainsi que l'omniprésence de la connectivité poursuivent leur progression à un rythme exponentiel. La combinaison de notre modèle industriel diversifié et de notre portefeuille de hautes technologies permet à ADI de tabler sur une croissance durable à long terme et un solide rendement pour ses actionnaires au cours des années à venir", a conclu Vincent Roche.