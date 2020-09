Analog Devices présente le premier système de gestion de batterie sans fil de l'industrie automobile

(Boursier.com) — Analog Devices a annoncé le premier système de gestion de batterie sans fil (wBMS - wireless Battery Managment System) de l'industrie. En utilisant ce système, les constructeurs automobiles bénéficieront d'une flexibilité accrue pour accélérer la production en série de leurs gammes de véhicules électriques et pour différents modèles. Ce système de gestion de batterie sans fil est le premier disponible pour les véhicules électriques de série ; il sera utilisé pour la première fois à bord des modèles de série de General Motors équipés de batteries Ultium.

En évitant de recourir aux traditionnels faisceaux de câbles, le système wBMS d'ADI permet de réduire le câblage et le volume du pack de batteries jusqu'à respectivement 90% et 15%, tout en améliorant la flexibilité de conception et la facilité de fabrication, et sans répercussions sur l'autonomie et la précision pendant toute la durée de vie de la batterie.

Le système de gestion de batterie sans fil wBMS d'ADI embarque la totalité des circuits intégrés, ainsi que des éléments matériels et logiciels nécessaires à l'alimentation, à la gestion de la batterie, aux communications RF et aux différentes fonctions du système dans un unique produit opérant au niveau système.

Cette solution conforme aux exigences d'intégrité de la sécurité automobile ASIL-D et de sûreté au niveau module s'appuie sur la technologie éprouvée de mesure des éléments de batterie développée par ADI. En assurant un très haut niveau de précision pendant toute la durée de vie des véhicules, ce système sans fil maximise la consommation d'énergie par élément requise pour optimiser l'autonomie du véhicule. Il prend par ailleurs en charge les chimies de batteries sans cobalt sûres et durables, telles que les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP).

"Grâce à la transition des packs de batteries entre la connectivité câblée et la connectivité sans fil, les constructeurs automobiles peuvent appliquer leurs plateformes de véhicules électriques à différents modèles en vue de satisfaire à la demande croissante des consommateurs", a déclaré Patrick Morgan, vice-président Automotive, Analog Devices. "Notre solution wBMS permet de simplifier la fabrication, ainsi que de créer de nouveaux systèmes qui reposent sur l'échange de données sans fil, accélérant l'évolution de l'industrie vers un avenir durable. Nous nous félicitons de commercialiser cette innovation révolutionnaire en partenariat avec General Motors."

D'autres fonctionnalités permettent aux batteries de mesurer et de rendre compte de leurs propres performances, ce qui améliore la capacité de détection précoce des défaillances tout en permettant d'optimiser l'assemblage des packs de batteries. Les données peuvent être supervisées à distance pendant toute la durée du cycle de vie de la batterie, de l'assemblage au stockage et au transport en passant par l'installation, la maintenance et le recyclage en vue d'une seconde vie.

Les deux sociétés ont récemment annoncé leur collaboration en vue d'incorporer la technologie wBMS d'ADI dans la plateforme de batteries Ultium de General Motors. La technologie ADI contribue à assurer l'évolutivité de la plateforme Ultium dans la future gamme de General Motors qui couvrira différentes marques et différents segments de véhicules, des pick-ups (performance trucks) aux véhicules utilitaires (work trucks).

"Nous nous réjouissons de collaborer avec ADI pour utiliser la technologie wBMS en production au sein de notre plateforme de batteries révolutionnaire Ultium", a déclaré Kent Helfrich, directeur exécutif, Global Electrification & Battery Sytems, General Motors. "La technologie wBMS d'ADI permet d'étendre l'électrification dans l'ensemble de notre flotte. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec ADI et d'innover en faveur de la sécurité, de la qualité et des performances des véhicules de demain."