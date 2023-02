Analog Devices : premier fabricant de semiconducteurs à rejoindre l'Alliance of CEO Climate Leaders

(Boursier.com) — Analog Devices Inc, annonce que Vincent Roche, CEO et président du conseil d'administration de la Société, est devenu membre de l'Alliance des PDG Leaders du Climat (Alliance of CEO Climate Leaders), une initiative réunie sous la bannière du Forum économique mondial.

Analog Devices est le premier fabricant de semiconducteurs à rejoindre l'Alliance, une communauté qui rassemble plus de 120 PDG et hauts dirigeants d'entreprises multinationales du monde entier dans le but d'accélérer les actions menées contre le changement climatique au sein de leur chaîne de valeur.

"La vocation d'Analog Devices est de collaborer avec ses clients pour créer les percées technologiques qui enrichissent le quotidien et le monde qui nous entoure", a déclaré Vincent Roche, président et CEO d'Analog Devices. "De l'électrification à la gestion de l'énergie en passant par l'efficience industrielle, la lutte contre le changement climatique est au coeur de notre activité et de nos opérations. Rejoindre l'Alliance des PDG Leaders du Climat est la traduction logique de notre ambition et des actions que nous menons pour faire progresser les solutions durables au niveau mondial afin de rendre possible et d'accélérer la transition vers la neutralité carbone. Nous nous réjouissons de travailler au côté des membres de l'Alliance, tous secteurs industriels confondus. "