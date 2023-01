Analog Devices Inc et Seeing Machines annoncent leur collaboration

(Boursier.com) — Analog Devices Inc et Seeing?Machines (LES?: SEE), entreprise spécialisée dans les technologies avancées de vision par ordinateur et dont les systèmes de surveillance des conducteurs par intelligence artificielle améliorent la sécurité des transports, annoncent leur collaboration dans le domaine des systèmes haute performance de surveillance des conducteurs et des passagers (DMS/OMS).

Les longs trajets et les embouteillages routiers constituent deux scénarios où la fatigue et la distraction du conducteur provoquent de nombreux accidents qui génèrent des blessures, voire des décès. De plus en plus sophistiqués, les nouveaux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS — Advanced Driver Assistance Systems) évoluent rapidement pour maximiser la sécurité à des niveaux d'autonomie accrus et variés.

Cette collaboration associe le driver infrarouge avancé et la liaison série multimédia Gigabit GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) à haut débit d'ADI aux logiciels de surveillance du conducteur (DMS — Driver Monitroing System) et de surveillance des passagers (OMS — Occupant Monitoring System) basés sur l'intelligence artificielle (IA) de Seeing?Machines, dans le but de piloter une technologie puissante de suivi du regard, des mouvements des paupières, de la tête et de la position du corps capable de surveiller avec une plus grande précision le niveau de fatigue et de distraction du conducteur.

Cette solution permettra de répondre sans délai aux exigences du règlement sur la sécurité générale des véhicules (RGS) de la Commission européenne, ainsi que du Programme européen pour l'évaluation des nouveaux modèles de voitures Euro?NCAP, mais également de faciliter la mise en oeuvre dans l'habitacle de fonctions de surveillance des occupants et d'options d'installation de caméras jusqu'alors inaccessibles en raison de problèmes d'efficacité énergétique, de sécurité fonctionnelle, d'encombrement matériel et de qualité des images.

Par tous les temps

Les systèmes de conduite semi-autonomes s'appuient sur les systèmes de surveillance DMS et OMS présents dans l'habitacle pour détecter et gérer les problèmes de fatigue et de distraction du conducteur... Ces systèmes doivent fonctionner quelles que soient les conditions d'éclairage et nécessitent un éclairage infrarouge adapté pour garantir la qualité image par image que requiert le suivi oculaire en temps réel. La solution proposée par ADI et Seeing?Machines s'appuie sur le premier pilote infrarouge du marché développé par ADI pour la surveillance du conducteur et des occupants ; elle délivre une puissance crête de 100?W au sein d'une solution compacte fonctionnellement sûre. Cette approche permet d'installer un module de caméra non intrusif à l'intérieur de l'habitacle.

Le logiciel d'intelligence artificielle de Seeing?Machines interprète les signaux émis par le matériel optique, surveille la situation et dresse un diagnostic du problème avant de se combiner aux fonctions d'assistance à la conduite (ADAS) et d'envoyer, le cas échéant, des signaux d'avertissement au conducteur et aux occupants du véhicule.

"Seeing?Machines a pour vocation d'aider les conducteurs et leurs passagers à regagner leur domicile en toute sécurité?; la collaboration avec ADI a pour but de permettre à la conduite semi-autonome d'atteindre des niveaux de sécurité accrus en vue de créer ce que nous appelons "l'automatisation supervisée"", a déclaré Nick DiFiore, senior vice president et directeur général Automobile de Seeing?Machines. "Les drivers de qualité automobile fonctionnant dans le proche infrarouge et les composants de liaison série multimédia GMSL proposés par ADI créent un chemin optique sophistiqué afin de fournir un éclairage critique et la bande passante vidéo à haut débit indispensables au traitement des données réelles en temps réel à l'intérieur de l'habitacle."