Analog Devices grimpe, malgré l'impact du coronavirus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices bondit de 5% à 125$ environ à Wall Street ce mercredi. Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant annoncé une guidance de revenus inférieure au consensus, et dit s'attendre à ce que l'épidémie de Covid-19 plombe ses ventes de 70 millions de dollars. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice de 204 millions de dollars et 55 cents par titre, contre 355 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,03$ contre 1$ de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé 1,3 Md$, en ligne avec les attentes, contre 1,54 Md$ un an plus tôt.

Le groupe du Massachusetts évoque une stabilisation de ses marchés finaux et des signes initiaux d'amélioration en ce début de second trimestre fiscal. Les revenus du second trimestre sont anticipés à 1,35 Md$, plus ou moins 50 M$. Alors que les effets du coronavirus sont difficiles à estimer, le groupe a réduit de 70 M$ sa guidance afin de tenir compte de l'impact possible. Le bpa ajusté trimestriel est anticipé à 1,10$, plus ou moins 8 cents. Le consensus FactSet était de 1,13$ de bpa et 1,455 Md$ de recettes sur la période. Enfin, le groupe relève de 15% son dividende, à 62 cents par trimestre.