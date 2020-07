Analog Devices étoffe son offre audio/vidéo de haute performance

(Boursier.com) — Analog Devices a annoncé l'acquisition de l'activité HDMI (High Definition Multimedia Interface) d'INVECAS, une société basée à Santa Clara (Californie) spécialisée dans les logiciels embarqués et les solutions au niveau système.

Par cette acquisition, ADI se dote de solutions audio et vidéo complètes qui lui permettront de répondre aux besoins croissants des marchés professionnels et grand public. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

"La technologie HDMI est très prisée pour les applications vidéo d'entreprise, professionnelles, grand public et automobiles", a déclaré John Hassett, senior vice-president en charge des activités industrielles et grand public chez Analog Devices. "L'acquisition de l'activité HDMI d'INVECAS permettra à ADI de fournir des solutions plus complètes à toutes les étapes du parcours client - du circuit intégré au produit final en passant par la certification. Nous nous félicitons d'enrichir nos capacités en intégrant l'expertise de ce groupe."