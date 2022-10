Analog Devices et Keysight Technologies annoncent leur collaboration

(Boursier.com) — Analog Devices Inc et Keysight Technologies Inc ont annoncé leur collaboration en vue d'accélérer l'adoption de la technologie d'antenne réseau à commande de phase. Cette technologie joue un rôle essentiel dans la réalisation d'une connectivité et d'une détection omniprésentes en simplifiant les étapes de développement qui jalonnent la création de systèmes de communication par satellite, de radars et de systèmes à commande de phase.

La famille de plateformes de réseau à commande de phase d'Analog Devices permet d'accélérer le développement de formation de faisceaux en fournissant aux clients une solution complète qui pourra ensuite être testée et calibrée à l'aide des solutions de test de Keysight. Cette collaboration forme un écosystème complet dans le but de fournir une solution intégrant la totalité des outils de conception, de test et de calibration. Les réseaux d'antennes à commande de phase constituent le catalyseur des applications de communication sans fil de nouvelle génération, ainsi que de renseignement par détection de signal et d'observation de la Terre.

"Nous nous réjouissons de collaborer avec Analog Devices pour mettre la technologie novatrice des réseaux à commande de phase au service d'un large éventail de nouveaux clients et de leurs utilisations", a déclaré Peng Cao, vice-président et directeur général du groupe Wireless Test de Keysight.

"Les solutions de mesure haute performance de Keysight ont permis de raccourcir la durée de test des réseaux à commande de phase de plusieurs minutes à quelques secondes. Notre étroite collaboration avec Analog Devices a permis de multiplier par 70 la vitesse de mesure, tout en maintenant un excellent niveau de précision. En réunissant les avancées d'Analog Devices dans le domaine de la formation de faisceaux et la capacité d'innovation de Keysight dans les applications de mesure, nous mettons à la disposition de nos clients une solution complète de bout en bout pour le réseau à commande de phase qui accélérera la mise sur le marché de leurs produits de très hautes performances."