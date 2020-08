Analog Devices et Intel collaborent au développement d'une plateforme radio

Analog Devices et Intel collaborent au développement d'une plateforme radio









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices annonce ce jour sa collaboration avec Intel Corporation dans l'optique de créer une plateforme radio flexible capable de relever les défis liés à la conception des réseaux 5G. Cette solution permettra aux clients de développer leurs réseaux 5G de façon plus rapide et plus économique.

En associant la technologie d'émission-réception RF avancée d'ADI aux performances élevées et à la consommation réduite des circuits logiques programmables sur site (FPGA) Arria 10 d'Intel, la nouvelle plateforme radio fournit aux développeurs une nouvelle panoplie d'outils de conception qui leur permettra de créer plus facilement des solutions 5G optimisées.

Confronté à l'augmentation du nombre d'utilisateurs qui consomment et transmettent des données, et effectuent des transactions numériques à tout moment et en tous lieux, le marché des communications doit évoluer à un rythme soutenu pour faire face à de nouvelles contraintes de bande passante et de latence. Une augmentation significative du trafic touche actuellement les réseaux sans fil privés et publics, obligeant les opérateurs à raccourcir les délais de développement et déployer à moindre coût de nouvelles solutions capables d'accroître la capacité, les performances et la fiabilité des réseaux 5G.

En associant des standards ouverts et les liaisons de communication existantes, les opérateurs de réseaux mobiles développent un ensemble de spécifications élargi et prennent en charge un nombre croissant de scénarios d'utilisation.

"Cette nouvelle plateforme radio permet à nos clients de réduire le coût global de conception et de raccourcir leurs délais de mise sur le marché sans compromettre les performances au niveau système", a déclaré Joe Barry, vice-président de la division Communications sans fil, Analog Devices. "En combinant les émetteurs-récepteurs avec circuit frontal numérique (DFE) avancé d'ADI à la technologie FPGA de pointe développée par Intel, les solutions mises au point par nos clients peuvent atteindre le haut niveau de performance requis tout en augmentant le niveau de flexibilité nécessaire pour relever les défis de connectivité émergents avec une plus grande efficacité."

Conforme aux spécifications O-RAN, la nouvelle solution de haute performance se compose d'une part, d'un émetteur-récepteur défini par logiciel leader sur le marché d'ADI comprenant un circuit frontal numérique (DFE) à la pointe de l'innovation et, d'autre part, d'un circuit logique programmable sur site (FPGA) Arria A10 d'Intel pour former une architecture hautement flexible. Cette collaboration permettra aux concepteurs de personnaliser la fréquence, la bande passante et la consommation afin de maximaliser les performances système au meilleur coût.

"Cette collaboration entre ADI et Intel facilite le développement de nouvelles solutions radio pour réseaux 5G", a déclaré CC Chong, Senior Director d'Intel en charge des activités Wireless & Access au sein du groupe Programmable Solutions. "Nous nous réjouissons de travailler avec ADI pour accélérer le développement au niveau matériel en proposant des plateformes FPGA qui conjuguent la flexibilité requise pour répondre à des exigences en constante évolution, une grande facilité d'utilisation et la capacité à lever un grand nombre d'obstacles complexes au développement de produits RF et numériques."