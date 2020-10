Analog Devices : en pointe

(Boursier.com) — NEC Corporation et Analog Devices Inc ont annoncé leur décision de concevoir ensemble une unité radio (Radio Unit - RU) à antenne massive MIMO destinée au réseau 5G de l'opérateur mobile japonais Rakuten Mobile. Architecturée autour d'un émetteur-récepteur RF large bande de quatrième génération d'ADI pour bénéficier de la technologie de multiplexage MIMO massif haute précision, cette tête radio possède une interface vRAN (réseau d'accès radio virtuel) 5G ouverte qui correspond au réseau mobile déployé en mode natif sur le cloud et entièrement virtuel de bout en bout de Rakuten Mobile. Cette unité radio assure une transmission de grande capacité doublée d'un rendement élevé grâce à l'utilisation des technologies de multiplexage MIMO massive à 3,7 GHz et de formation numérique de faisceaux.

Ce réseau virtuel déployé en mode natif sur le cloud augure d'un changement majeur dans la manière dont les opérateurs de communications peuvent offrir un accès Internet à haut débit aux quatre coins du monde à des tarifs en nette baisse grâce à la suppression des coûts de maintenance, d'entretien régulier, de réparation et de main-d'oeuvre qu'imposent les infrastructures physiques et qui pénalisent les réseaux classiques. NEC a déjà livré à Rakuten Mobile les premières unités radio à antennes MIMO massif destinées à son réseau 5G.

L'émetteur-récepteur RF à large bande de quatrième génération fourni par ADI héberge sur un seul circuit intégré des émetteurs et des récepteurs à quatre voies, ainsi qu'une fonction de prédistorsion numérique (DPD).

Entièrement reconfigurable par logiciel, la radio couvre toutes les bandes de fréquences 5G au-dessous de 6 GHz, ce qui simplifie la conception des systèmes radio.