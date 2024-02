Analog Devices dépasse les attentes à Wall Street, mais les prévisions sont prudentes

(Boursier.com) — Analog Devices, l'un des acteurs américains majeurs des semi-conducteurs, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars, avec une croissance continue dans l'automobile. Le cash flow opérationnel sur douze mois glissants atteint 4,6 milliards et le free cash flow 3,2 milliards. Le groupe rappelle avoir restitué plus de 600 millions de dollars aux actionnaires durant le trimestre par dividendes et rachats d'actions. Il relève son dividende de 7%. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice ajusté dilué par action ressort à 1,73$, en retrait de 37% mais supérieur aux attentes. Le consensus de place était de 1,71$ de bénéfice ajusté par action pour 2,5 milliards de dollars de revenus. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus sont anticipés à 2,1 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions, alors que le bpa ajusté est attendu à 1,26$, plus ou moins 10 cents. Le consensus était de 1,57$ de bpa ajusté et 2,36 milliards de revenus.