Analog Devices décroche encore à Wall Street

(Boursier.com) — Analog Devices, l'un des acteurs américains majeurs des semi-conducteurs, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus de 3,08 milliards de dollars, en repli de 1% en glissement annuel, avec toutefois une croissance en glissement annuel sur le segment industriel & automobile. Le cash flow opérationnel a été de 4,8 milliards de dollars, alors que le free cash flow a atteint 3,7 milliards de dollars sur douze mois glissants. Le bénéfice opérationnel trimestriel ajusté a été de 1,47 milliard de dollars, en baisse de 6%. Le bénéfice ajusté dilué par action a reculé de 1% à 2,49$. Le consensus était de 2,52$ de bpa ajusté trimestriel pour 3,1 milliards de revenus. Il est donc manqué. Le titre plonge de 7% avant bourse à Wall Street.

Les prévisions du groupe sont également inférieures aux attentes. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, le groupe prévoit des revenus de 2,70 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre 3 milliards de consensus. Analog Devices envisage une marge d'exploitation d'environ 26,8%, plus ou moins 130 points de base, et une marge d'exploitation ajustée d'environ 44% plus ou moins 70 points de base. Le bpa net est anticipé à 1,19$, plus ou moins 0,10$, et le bpa ajusté est attendu à seulement 2$, plus ou moins 0,10$ - contre 2,39$ de consensus. "Dans un environnement opérationnel difficile, ADI a bien exécuté et a généré des résultats du troisième trimestre conformes à nos attentes. Cependant, les ajustements des stocks des clients que nous avons mentionnés au dernier trimestre se sont accélérés à mesure que les conditions économiques se détériorent et que nos délais de livraison continuent de s'améliorer", a déclaré Vincent Roche, DG et président du conseil d'administration. "Malgré les turbulences à court terme, nous avons bâti une entreprise résiliente sur plusieurs décennies", ajoute le dirigeant.