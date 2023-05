Analog Devices décroche à Wall Street, prévisions déprimantes

(Boursier.com) — Analog Devices, l'un des acteurs américains majeurs des semi-conducteurs, a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2023 des revenus de 3,26 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel, avec des résultats historiques sur le segment industriel & automobile. Le cash flow opérationnel a été de 4,9 milliards de dollars, alors que le free cash flow a atteint 4 milliards de dollars sur douze mois glissants. Le bénéfice opérationnel trimestriel ajusté a été de 1,67 milliard de dollars, en augmentation de 12%. Le bénéfice ajusté dilué par action a grimpé de 18% à 2,83$. Le consensus était de 2,75$ de bpa ajusté trimestriel pour 3,21 milliards de revenus.

Néanmoins, les prévisions du groupe sont particulièrement prudentes et inférieures aux attentes. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, le groupe prévoit des revenus de 3,10 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre 3,16 milliards de consensus. Analog Devices envisage une marge d'exploitation d'environ 31,9%, plus ou moins 130 points de base, et une marge d'exploitation ajustée d'environ 48,5% plus ou moins 70 points de base. Le bpa net est anticipé à 1,64$, plus ou moins 0,12$, et le bpa ajusté est attendu à 2,52$, plus ou moins 0,10$ - contre 2,65$ de consensus.