Analog Devices boucle l'acquisition de Maxim Integrated

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices a annoncé la finalisation de l'acquisition précédemment publiée de Maxim Integrated Products, Inc. Cette fusion renforce la position d'ADI en tant que société de semiconducteurs analogiques à haute performance ayant généré sur les douze derniers mois un chiffre d'affaires dépassant les 9 milliards, des marges "inégalées dans le secteur" et un flux de trésorerie disponible supérieur à 3 milliards de dollars sur une base pro forma. Les actionnaires de Maxim ont reçu 0,63 action ordinaire ADI pour chaque action ordinaire de Maxim. L'action ordinaire de Maxim ne sera plus cotée au Nasdaq.