Analog Devices bat le consensus

(Boursier.com) — Analog Devices, concepteur américain de semi-conducteurs, a déclaré mardi que son bénéfice net du quatrième trimestre fiscal avait chuté de 79% à 99 millions de dollars, ou 16 cents par action, contre 462 millions de dollars ou 1,04 dollar par action il y a un an. Le bénéfice ajusté a augmenté en revanche à 1,73$ par action, contre 1,44$ par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 53% pour atteindre 2,34 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à ce que la société gagne 1,70$ par action sur une base ajustée, pour un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de dollars (consensus FactSet). En termes de perspectives, la société s'attend à un bénéfice ajusté du premier trimestre allant de 1,68$ à 1,88$ par action, contre 1,7$ de consensus.