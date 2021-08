Analog Devices : autorisation des autorités antitrust chinoises dans le dossier Maxim Integrated

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Analog Devices, Inc. et Maxim Integrated Products Inc ont annoncé que l'Autorité publique chinoise en charge de la réglementation du marché avait donné son approbation antitrust à l'acquisition précédemment annoncée de Maxim par Analog Devices.

La transaction a maintenant obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Analog Devices et Maxim anticipaient une clôture de la transaction le 26 août 2021, ou aux alentours de cette date, sous réserve du respect des clauses de clôture habituelles restantes.